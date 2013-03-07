Фонд гарантування за рік отримав від банків внески на 2,4 млрд гривень

Згідно з повідомленням, в цю суму входять внески за валютними вкладами - 1,46 млрд грн, за гривневими - 933 млн грн. «Система державного гарантування вкладів дозволяє забезпечити компенсацію будь-якого вкладу незалежно від валюти розміщення - хоч у швейцарських франках або японських ієнах - в сумі, еківалентній 200 тисячам гривень, а таких вкладів у нас більше 92%. За правилами роботи фонду, банки відраховують за валютними внесками більш високий відсоток, значить активне залучення валютних депозитів вигідне всім вкладникам », - зазначає прес-служба фонду.



Також повідомляється, що з початку року обсяг вкладів у банках виріс на 15 млрд грн і практично рівний баланс між вкладами в національній та іноземній валюті не змінився. За даними Національного банку, за 2012 обсяг валютних депозитів населення в українських банках виріс майже на 4 млрд дол до 22 млрд дол

«Сьогодні ці 22 мільярди доларів, або десята частина всього ВВП України, працюють в інтересах вкладників банків, працюють на економіку країни. Якби власники цих доларів зберігали їх вдома, це було б додатковим тиском на валютний ринок і давало б можливості тіньовому ринку для спекуляцій валютою ... У НБУ відзначають, що довгострокові валютні вклади населення є тією ресурсною базою, яка дозволить банкам наростити кредитування реальної економіки і стимулювати зростання виробництва і доходів громадян вже цього року », - повідомила прес-служба фонду.

Як повідомляв УНІАН, за 2012 обсяг фінансових ресурсів фонду зріс на 26,2%, або на 1,26 млрд грн. Фонд за 2012 виплатив 532,3 млн грн відшкодування 14 930 вкладникам 22 банків. Учасниками Фонду за станом на 1 січня 2013 були 174 банку.