9% українців вважають 8 Березня старим радянським святом (опитування)

Про це свідчать дані дослідження соціологічної групи «Рейтинг», передані агентству УНІАН.

Водночас для 11% свято 8 Березня символізує боротьбу жінок за свої права, для 9% - це політичне свято з радянського минулого, а для 6% – це просто звичайний день.

Чим молодші респонденти, тим частіше вони асоціюють свято 8 Березня з гарним приводом зробити приємне близьким жінкам, водночас чим старші респонденти, тим частіше вони називають 8 Березня політичним святом з радянського минулого. Лише для 7% чоловіків 8 Березня символізує боротьбу жінок за свої права, тоді як серед жінок – таких вдвічі більше. Одружені чи неодружені однаково ставляться до свята.

Найбільше тих, хто символізує 8 Березня з боротьбою жінок за свої права, серед виборців КПУ, а тих, хто вважає його звичайним днем – серед прихильників ВО «Свобода».

Для порівняння соціологи запропонували респондентам оцінити ставлення до свята 23 лютого.

З’ясувалося, що лише для 41% опитаних 23 лютого – це гарний привід зробити приємне близьким чоловікам (так частіше вважають жінки). Для 39% це свято чоловіків, які мають чи мали відношення до армії (так частіше вважають самі чоловіки). При цьому лише 12% вважають його політичним святом з радянського минулого, а 7% – звичайним днем.

Отже, роблять висновок дослідники, більшість, так чи інакше, сприймає 23 лютого як свято.

Чим молодші респонденти, тим частіше вони асоціюють 23 лютого з гарним приводом зробити приємне близьким чоловікам, водночас чим старші респонденти, тим частіше вони називають 23 лютого святом чоловіків, які мають чи мали відношення до армії, або політичним святом з радянського минулого.

Найбільше тих, хто символізує 23 лютого зі святом чоловіків, які мають чи мали відношення до армії, серед прихильників КПУ, тих, хто вважає його звичайним днем – серед прихильників ВО «Свобода» та «Батьківщини».

Таким чином, зазначають у соціологічній групі «Рейтинг», спостерігається тенденція, коли молодь все частіше «виводить» 8 березня та 23 лютого поза політику, свята «обростають» новими асоціаціями і традиціями, а політична складова «вимивається».

На 8 березня та 23 лютого подарунки дарують частіше, ніж на День Валентина (14 лютого), яке залишається більш молодіжним святом. Так, майже 40% чоловіків і жінок отримали подарунки на День Валентина цього року, при цьому подарунок на 23 лютого отримали 70% чоловіків і ті ж 70% жінок очікують свій подарунок на 8 березня.

Дослідження проводилося 22 – 28 лютого 2013 року. У ньому взяли участь 2 тисячі жителів України віком від 18 років і старші. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face). Помилка репрезентативності дослідження (з імовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 2,2%, для значень, близьких до 30%, - не більше 2%, для значень, близьких до 10%, - не більше 1,3%, для значень, близьких до 5%, - не більше 1%.