В Івано-Франківську з'являться пам'ятники Шептицькому та Івану Павлу ІІ

Івано-Франківська міська рада на другому пленарному засіданні 34 сесії прийняла рішення про спорудження у місті пам’ятників Митрополиту УГКЦ Андрею Шептицькому та Папі Римському Івану Павлу ІІ.

Як повідомили УНІАН у Івано-Франківській міській раді, депутати погодились із тим, що необхідність спорудження у місті пам’ятника єпископу Української Греко-Католицької Церкви та Митрополиту Галицькому є однозначною. Адже з іменем Андрея Шептицького нерозривно пов’язана історія міста Станіславова (до 1962р. так називався Івано-Франківськ – УНІАН), а тому Івано-Франківськ мусить вшанувати цю історичну постать.

При обговоренні цього питання міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус запропонував депутатам також затвердити намір спорудження пам’ятника ще одному, не менш вагомому церковному діячу – Папі Римському Івану Павлу ІІ. Місце для спорудження пам’ятника першому Папі Римському, вихідцю зі слов’янських народів, вибрано на розі вулиць Івана Павла ІІ та Миру в обласному центрі.