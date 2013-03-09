Завтра в Україні - сніг та дощ

У прикарпатських, а вдень і в Вінницькій, Черкаській та Київській областях місцями сильні опади, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах України, крім південної частини та Закарпаття, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на півдні та сході окремі пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях протягом доби 0-5° морозу, вночі на півночі Лівобережжя 6-11° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, у Криму до 15° тепла; на решті території вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області у неділю вночі очікується невеликий сніг, вдень сніг, мокрий сніг, місцями сильний. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі та вдень 0-5° морозу, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.