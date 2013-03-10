У Криму іномарка влетіла у «швидку допомогу»: є загиблі

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, «Фольксваген Пасат» і «швидка» не розминулися на перетині двох вулиць учора, 9 березня.

В аварії загинула 27-річна фельдшер. 57-річного лікаря у важкому стані доставлено до лікарні. Водіїв обох машин 32 і 57 років і 50-річного пасажира медичного автомобіля госпіталізовано в стані середнього ступеня тяжкості.

Крім того, до лікарні з діагнозом «кома з невідомої причини» доставлено 22-річного пацієнта, який перебував у «швидкій» у момент аварії.

Правоохоронці проводять розслідування.