Синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня весна
13:41, 10 березня 2013Суспільство
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Поки що в Україні буде морозно та сніжно.
Весна прийде лише наприкінці наступного тижня
Найближчими днями майже на усій території України буде морозно, хмарно і сніжно, повідомляє ТСН.
Найбільшу холоднечу синоптики прогнозують на півночі країни - там уночі температура може впасти до одинадцяти градусів морозу. А ось на півдні потрохи вступає в свої права весна - там до плюс п'ятнадцяти.
На решті території України весняного тепла слід чекати лише наприкінці наступного тижня.
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