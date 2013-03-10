Синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня весна

Найближчими днями майже на усій території України буде морозно, хмарно і сніжно, повідомляє ТСН.

Найбільшу холоднечу синоптики прогнозують на півночі країни - там уночі температура може впасти до одинадцяти градусів морозу. А ось на півдні потрохи вступає в свої права весна - там до плюс п'ятнадцяти.

На решті території України весняного тепла слід чекати лише наприкінці наступного тижня.