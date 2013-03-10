В Івано-Франківську дерево розбило п'ять автомобілів

Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, сьогодні, 10 березня, о 00.41 в пожежно-рятувальну службу надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що в Івано-Франківську по вулиці Сніжній дерево впало на автомобіль.

На місце виклику прибули рятувальники. Як з’ясувалося, дерево впало на 5 автомобілів та пошкодило лінію електропередач. Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою спеціального обладнання розрізали дерево та звільнили автомобілі від його уламків.

Загалом до ліквідації наслідків нештатної ситуації залучалося 6 одиниць техніки та 27 чоловік особового складу рятувальників. Постраждалих немає.