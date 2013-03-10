В Івано-Франківську дерево розбило п'ять автомобілів
14:30, 10 березня 2013Суспільство
1728 0
В Івано-Франківську впало дерево та пошкодило 5 автомобілів і лінію електропередач.
Дерево пошкодило 5 автомобілів і лінію електропередач
Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, сьогодні, 10 березня, о 00.41 в пожежно-рятувальну службу надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що в Івано-Франківську по вулиці Сніжній дерево впало на автомобіль.
На місце виклику прибули рятувальники. Як з’ясувалося, дерево впало на 5 автомобілів та пошкодило лінію електропередач. Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою спеціального обладнання розрізали дерево та звільнили автомобілі від його уламків.
Загалом до ліквідації наслідків нештатної ситуації залучалося 6 одиниць техніки та 27 чоловік особового складу рятувальників. Постраждалих немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter