Сербська поліція знайшла вкрадену 7 років тому картину Рембрандта

Як повідомили представники правоохоронних органів, витвір мистецтва знайшли в одному з приватних будинків у передмісті Сремска-Мітровіци за 70 км від Белграда. Затримано чотирьох підозрюваних у причетності до крадіжки. Оригінальність картини вже підтвердили експерти, передає ІТАР-ТАСС.

Портрет було викрадено у 2006 році під час пограбування галереї разом з трьома іншими творами мистецтва. У їх числі - "Сенека" Рубенса, "Нічний пейзаж з рибалкою" П’єра Франческо Мола, а також "Голова Христа" невідомого європейського художника. Їхня доля поки що невідома.

Рембрандт написав "Портрет батька" в 1630 році. Експерти оцінюють вартість картини щонайменше в 2,5 млн. фунтів стерлінгів (3,7 млн. доларів).

У середині 1990-х років "Портрет батька" вже ставав об'єктом крадіжки. Тоді поліцейські знайшли полотно в Іспанії.