У Донецьку чоловік напав з ножем на співробітницю кредитної компанії

Вранці у вівторок, 12 березня, в Донецьку знешкоджено злочинця, який напав з ножем на співробітницю кредитної компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив мер Донецька Олександр Лук’янченко.

За його словами, о 9.43 ранку чоловік увійшов до приміщення кредитної компанії «Альянс» на вулиці генерала Антонова, 3-а, і узяв у заручниці одну із співробітниць. Злочинець приставив до жінки ножа і заявив про свої вимоги.

При цьому О.Лук’янченко не уточнив, якими саме були вимоги зловмисника.

Мер відзначив, що співробітники спец підрозділів, які прибули на місце події, вступили з нападником у переговори, а потім провели операцію зі звільнення заручниці.

«Операція зі звільнення завершена. Всі живі, нападника затримано», - сказав мер, уточнивши, що злочинець «на жаль, встиг поранити жінку».