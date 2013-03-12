У Донецьку чоловік напав з ножем на співробітницю кредитної компанії
У Донецьку знешкоджено злочинця, який напав з ножем на співробітницю кредитної компанії.
Вранці у вівторок, 12 березня, в Донецьку знешкоджено злочинця, який напав з ножем на співробітницю кредитної компанії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив мер Донецька Олександр Лук’янченко.
За його словами, о 9.43 ранку чоловік увійшов до приміщення кредитної компанії «Альянс» на вулиці генерала Антонова, 3-а, і узяв у заручниці одну із співробітниць. Злочинець приставив до жінки ножа і заявив про свої вимоги.
При цьому О.Лук’янченко не уточнив, якими саме були вимоги зловмисника.
Мер відзначив, що співробітники спец підрозділів, які прибули на місце події, вступили з нападником у переговори, а потім провели операцію зі звільнення заручниці.
«Операція зі звільнення завершена. Всі живі, нападника затримано», - сказав мер, уточнивши, що злочинець «на жаль, встиг поранити жінку».