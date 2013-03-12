У Брюсселі через сильні снігопади зупинили рух автобусів і поїздів
13:22, 12 березня 2013Суспільство
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Рішення про зупинення руху поїздів було ухвалене сьогодні вранці через триваючі рясні снігопади в бельгійській столиці.
Європу замітає/Фото:meteoprog.ua
Про це повідомляє інтернет-версія бельгійської Le Soir.
Крім внутрішніх рейсів також припинено рух швидкісних поїздів між Бельгією і Францією.
Через сильні снігопади сьогодні вранці виникли проблем і на автомобільних дорогах країни. Так, у годину пік у цілому в Бельгії було зареєстровано новий рекорд заторів на дорогах у 1600 км.
Крім того, практично повністю зупинено рух міських і міжміських автобусів у бельгійській Валлонії, а також у Брюсселі.
Значні затримки рейсів зареєстровані в бельгійському аеропорту Шарлеруа, а аеропорт Льєжа закрито через сніг. Разом з тим, робота міжнародного аеропорту Брюсселя продовжується в нормальному режимі.
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