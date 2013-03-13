Провідник потяга «Київ-Москва» обмотався доларами - видали нерви

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, під час перевірки одного з вагонів потяга у пункті контролю «Конотоп» інспектор прикордонної служби Сумського загону помітив, що під одягом провідника, можливо, знаходяться приховані предмети. При цьому працівник залізниці помітно нервував. Прикордонно-митна оглядова група під час перевірки виявила прикріплені скотчем на його тілі 20 тис. дол.

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Знайдену валюту вилучили та передали працівникам митниці, а на провідника потяга, громадянина України, складено відповідні процесуальні документи, поінформували в прикордонній службі.