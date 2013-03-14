Міністр оборони до Львова не поїхав - там сніг і туман

Скасовано робочу поїздку міністра оборони України Павла Лебедєва до Львівської області, яка мала відбутися сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам керівник Західного медіацентру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

За його словами, поїздку міністра скасовано через несприятливі погодні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Львові зранку був сильний туман, досі йде сильний сніг.

Як повідомляв УНІАН, під час робочої поїздки міністр оборони України планував ознайомитися зі станом справ у військових частинах Львівського гарнізону - 80-му окремому аеромобільному полку ВДВ, 7-му полку армійської авіації 13 армійського корпусу.

Також П.Лебедєв збирався відвідати Міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ Збройних сил України, оглянути об’єкти навчально-матеріальної бази полігону, перевірити рівень бойової готовності до виконання завдань за призначенням військових підрозділів, що проводять планові заняття в польових умовах.