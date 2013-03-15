На Волині через негоду закрили міжнародний пункт пропуску

Про це повідомляє ZIK.

Держприкордонслужба налагодила взаємодію з ДАІ щодо переорієнтування подорожуючих на інші пункти пропуску та із представниками МНС щодо можливого виставлення наметів для обігріву та харчування громадян.

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Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг – Зосін» знаходиться у Володимир-Волинському районі безпосередньо на кордоні, в ньому здійснюється спільний контроль з польськими колегами.