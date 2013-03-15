На Волині через негоду закрили міжнародний пункт пропуску
12:36, 15 березня 2013Суспільство
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У зв’язку з негодою тимчасово припинено пропуск осіб, транспортних засобів та вантажів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг (Україна) – Зосін (Республіка Польща)
Прикордонники покликали на допомогу даішників
Про це повідомляє ZIK.
Держприкордонслужба налагодила взаємодію з ДАІ щодо переорієнтування подорожуючих на інші пункти пропуску та із представниками МНС щодо можливого виставлення наметів для обігріву та харчування громадян.
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Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг – Зосін» знаходиться у Володимир-Волинському районі безпосередньо на кордоні, в ньому здійснюється спільний контроль з польськими колегами.
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