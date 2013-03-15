У Тернополі скасували свято до Дня комунальника - винуватці відгрібають сніг

Як повідомила УНІАН керівник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації міської ради Катерина Калуш, сьогодні у переддень Дня комунальника, який припадає на третю неділю березня, мали відзначити кращих представників галузі, а також провести для них урочистий захід.

«Але оскільки лютує хуртовина, урочистості скасували. За сьогоднішню добу очікується, що в Тернополі випаде місячна норма снігу. Тож комунальники працюють в посиленому режимі, місто поділене на зони, за кожною з них закріплений відповідальний, які стежать за проведенням усіх необхідних робіт. Працювати складно, бо снігопад не вщухає і щойно розчищені ділянки замітає знову снігом буквально за 5 хвилин», – описала ситуацію К. Калуш.

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За її даними, для боротьби зі снігопадом комунальні служби сьогодні орендували техніку у приватних підприємств, аби впоратися із розчищенням доріг та тротуарів.

На коли буде перенесено урочистості для комунальників, ще не визначено.

Наразі снігопад у місті не вщухає.

Як повідомляв УНІАН, через сильні опади та нерозчищений міст біля Технічного університету вранці було припинено рух численних маршрутів громадського транспорту. Відповідно водії випускали пасажирів з салону та включали аварійну сигналізацію. Загалом вранці на підйомі мосту скупчилося три маршрутні автобуси та тролейбус, заблокувавши дорогу. Як наслідок було ускладнено рух на мості, який з’єднує Центр та Східний масив. Через нього проходять маршрути понад половини маршрутів громадського транспорту міста.

У коментарях до статей на місцевих інтернет-сайтах, які ілюструють проблеми з курсуванням громадського транспорту, люди залишають коментарі, що через це сьогодні спізнилися на роботу.

Наразі рух транспорту через міст відновлено, при цьому очевидці в інтернет-просторі інформують, що тролейбуси періодично не можуть подолати підйоми на інших масивах міста.