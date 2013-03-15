Демографи стурбовані: українці мруть як мухи

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова наголошує, що в Україні серйозні проблеми з тривалістю життя населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час презентації Доповіді про людський розвиток-2013 «Піднесення Півдня: людський прогрес у багатоманітному світі».

«За тривалістю життя населення сьогодні Україна просто жахливе місце посідає, і вона поступається середнім показникам не тільки по групі країн з високим та середнім рівнем людського розвитку, а навіть загальній світовій характеристиці» - сказала Е.Лібанова.

Як зауважила експерт, вважається, що середня тривалість життя населення корелюється зі смертністю дітей. За словами Е.Лібанової, за показниками смертності дітей віком до 5 років в Україні «ми абсолютно нормально виглядаємо на європейскому фоні». «Звідси випливає, що головна проблема України – передчасна смертність людей працездатного віку», - сказала експерт.

На її думку, це означає не лише потребу у реформуванні системи охорони здоров’я, але й те, що Україна має приділити серйозну увагу розвитку і пропаганді стандартів здорового способу життя, поліпшувати ситуацію із зайнятістю, а також скорочувати зайнятість у шкідливих та небезпечних умовах праці.

«У мене викликає дуже серйозне занепокоєння вимушене прагнення уряду підтримувати і всіляко розвивати вугільну галузь», - сказала Е.Лібанова.