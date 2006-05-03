ЦВК повертає гроші, але не всі і не всім

Центральна виборча комісія повертає партіям-переможцям витрачені на вибори кошти.

Як повідомив “5 каналу” голова Центрвиборчкому Ярослав ДАВИДОВИЧ, у 126 млн. 853 тис. грн. обійшлася державі передвиборна агітація партій-переможців. Усього вони витратили на виборах 244 млн. 643 тис. грн.

За Законом, партії, що подолали тривідсотковий бар`єр, мають право на відшкодування витрачених на парламентську кампанію коштів. Майбутні парламентарії переконані, що через це кампанія обійшлася без тіньових грошей.

За словами Я.ДАВИДОВИЧА, 112 млн. грн. витратила Партія регіонів на передвиборну кампанію, 13 млн. грн. - БЮТ, 74 млн. грн. - "Наша Україна", 35 млн. грн. - СПУ, 8 млн. грн. - Комуністична партія.

Втім, як зазначає канал, безплатну парламентську кампанію держава не обіцяла жодній партії. Компенсація витрачених на агітацію коштів становить не більше, ніж 100 тисяч мінімальних зарплат, тобто близько 35 млн. грн. Найточніше розрахували соціалісти - сума відшкодування майже збігається із витратами на кампанію. А от комуністам та БЮТ, котрі ліміт не вичерпали, зайвого ніхто не виплатить. “Нашоукраїнці” вважають такі норми Закону справедливими і стверджують, що необмежений виборчий фонд призвів до виходу грошей з тіні, повідомляє канал.