У Луцьку зупинились тролейбуси, а в Рівному їх навіть не випустили на рейси

Як повідомляє кореспондент УНІАН, зранку 15 березня через обледеніння ліній електротранспорту на міські маршрути не вийшли тролейбуси в Рівному.

Як пояснив УНІАН в.о. начальника міського управління житлово-комунального господарства Володимир Лапюк, спочатку працівники тролейбусного управління за допомогою спецтехніки намагалися звільнити електродроти від льоду, однак після цього на них утворювався новий лід, тому вирішили не випускати тролейбуси на лінію.

Керівники транспортної галузі міста повідомляють, що до кінця дня тролейбуси не вийдуть з депо.

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Натомість міська влада попросила перевізників виділити додаткові мікроавтобуси на маршрути, за якими перевозили пасажирів тролейбуси. Зранку, на прохання чиновників, приватні перевізники випустили додатково 20 маршруток. Таким чином, 15 березня міських пасажирів обслуговує 362 маршрутних таксі.

Головні дороги і вулиці обласного центру постійно чистить уся наявна в комунальних службах техніка, яка працює у посиленому режимі ще з ночі.

Складною залишається ситуація і на автошляхах області, зокрема, на трасі міжнародного значення Київ-Чоп. Підрозділи головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області минулої ночі п’ять разів виїжджали, щоб надати допомогу водіям.

У Луцьку також призупинили рух тролейбусів через негоду.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

У зв’язку зі складними погодними умовами, сьогодні тимчасово призупинено рух тролейбусів у місті, щоб запобігти утворенню на вулицях заторів та не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки.

Крім того, Луцький міський голова Микола Романюк звернувся до власників приватних транспортних засобів із проханням без крайньої необхідності не виїжджати на вулиці міста. Це дасть можливість оперативно очищати вулиці міста від снігу та уникнути аварій на дорогах.