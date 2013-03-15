Македонія продовжила безвізовий режим для українців

Уряд Македонії продовжив режим безвізового в'їзду для громадян Росії, України, Казахстану та Азербайджану до 15 березня 2014 року, йдеться в опублікованому сьогодні повідомленні урядової прес-служби.

Колишня югославська республіка відмінила на рік візові вимоги для РФ і ще трьох пострадянських країн з 15 березня 2012 року. Цей порядок, як зазначає РІАНовости, мав припинити свою дію у п'ятницю.

Влада Македонії скасовує візи в односторонньому порядку з метою залучення туристів, розвитку торговельного та економічного співробітництва.