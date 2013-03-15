Македонія продовжила безвізовий режим для українців
18:59, 15 березня 2013Суспільство
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Македонія продовжила безвізовий режим для громадян РФ, України, Азербайджану та Казахстану.
Македонія, як і раніше відкрита для українців / Фото: micedonia.ru
Уряд Македонії продовжив режим безвізового в'їзду для громадян Росії, України, Казахстану та Азербайджану до 15 березня 2014 року, йдеться в опублікованому сьогодні повідомленні урядової прес-служби.
Колишня югославська республіка відмінила на рік візові вимоги для РФ і ще трьох пострадянських країн з 15 березня 2012 року. Цей порядок, як зазначає РІАНовости, мав припинити свою дію у п'ятницю.
Влада Македонії скасовує візи в односторонньому порядку з метою залучення туристів, розвитку торговельного та економічного співробітництва.
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