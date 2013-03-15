Джерело: У справі про ДТП за участю Меладзе призначили повторну експертизу

Повторну експертизу призначили з метою остаточно встановити, чи міг водій уникнути зіткнення з людиною.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, результати першої експертизи доводять, що К.Меладзе не міг уникнути зіткнення, в тім для того, щоб остаточно переконатися в цьому призначено повторну експертизу, яка буде проводитись в експертній установі вищого рівня, ніж попередня.

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Джерело не виключило, що у разі, якщо дані і цієї експертизи підтвердять неможливість особи, що перебувала за кермом, уникнути тяжких наслідків, справа може бути закрита і не дійде до суду.

Як повідомляв УНІАН, дорожньо-транспортна пригода за участю К.Меладзе сталася 27 грудня 2012 року на 32-му кілометрі траси Київ - Обухів.

Рухаючись у напрямку Києва, водій «Лексуса» неподалік від зупинки «П’ятихатки» скоїв наїзд на пішохода. 30-річна жінка загинула на місці.

Досудове розслідування проводить Слідче управління Головного управління МВС України в Київській області.