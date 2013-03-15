Українець, який просив притулку у Росії та Білорусі, повертається через хворобу

23:48, 15 березня 2013
Суспільство
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Голова дніпропетровської обласної дитячої правозахисної організації «Допоможемо дітям» Микола Кожушко, який просив політичного притулку у Росії та Білорусі, повертається в Україну.

Про це сам керівник громадської організації повідомив радіо «Свобода».

За його словами, на території Білорусі, де він зараз перебуває, йому надали безкоштовну першу медичну допомогу, однак діагностовані в нього хвороби потребують лікування в Україні, на базі спеціалізованого інституту.

Як зазначив М.Кожушко, він повернеться в Україну на початку наступного тижня.

«Наразі я звернувся до Президента України, генерального прокурора та Уповноваженого з прав людини з проханням надати мені повне медичне забезпечення на території України і захистити мої права», – сказав М.Кожушко.

Він заявив, що продовжує отримувати СМС-повідомлення на свій мобільний телофон з погрозами фізичної розправи у разі повернення його в Україну. Ці повідомлення він пов’язує зі своєю громадською роботою і «розкриттям корупційних схем у сфері соціального забезпечення дітей-сиріт».

М.Кожушко повідомив, що вже отримав відповіді на свої звернення до президентів Білорусі та Росії з проханням надання політичного притулку на територіях їхніх держав.

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Як повідомляв УНІАН, у січні М.Кожушко заявив у своєму блозі в мережі активістів правозахисного руху, що відмовляється від українського громадянства через замах на його життя 3 січня, нібито «за замовленням впливового депутата Дніпропетровської обласної ради».

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