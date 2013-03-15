Українець, який просив притулку у Росії та Білорусі, повертається через хворобу

Про це сам керівник громадської організації повідомив радіо «Свобода».

За його словами, на території Білорусі, де він зараз перебуває, йому надали безкоштовну першу медичну допомогу, однак діагностовані в нього хвороби потребують лікування в Україні, на базі спеціалізованого інституту.

Як зазначив М.Кожушко, він повернеться в Україну на початку наступного тижня.

«Наразі я звернувся до Президента України, генерального прокурора та Уповноваженого з прав людини з проханням надати мені повне медичне забезпечення на території України і захистити мої права», – сказав М.Кожушко.

Він заявив, що продовжує отримувати СМС-повідомлення на свій мобільний телофон з погрозами фізичної розправи у разі повернення його в Україну. Ці повідомлення він пов’язує зі своєю громадською роботою і «розкриттям корупційних схем у сфері соціального забезпечення дітей-сиріт».

М.Кожушко повідомив, що вже отримав відповіді на свої звернення до президентів Білорусі та Росії з проханням надання політичного притулку на територіях їхніх держав.

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Як повідомляв УНІАН, у січні М.Кожушко заявив у своєму блозі в мережі активістів правозахисного руху, що відмовляється від українського громадянства через замах на його життя 3 січня, нібито «за замовленням впливового депутата Дніпропетровської обласної ради».

Слідчий відділ Жовтневого райвідділу міліції Дніптропетровська розпочав досудове слідство за фактом замаху на вбивство.