Депутат пропонує саджати за собачі бої

Законопроектом, текст якого розміщено на сайті ВР, передбачено карати штрафом від 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк за проведення боїв за участю собак та інших тварин, яких відносять до хребетних, а також селекціонування, навчання та використання собак для боїв, нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене для проведення спортивних, видовищних заходів з хуліганських, корисливих чи інших мотивів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що з 2006 року, після прийняття Закону "Про захист тварин від жорстокого поводження", собачі бої в Україні були заборонені, “але з прийняттям закону бої не зникли, вони просто перейшли в підпілля. Крім того, частішають випадки, коли власники собак бійцівських порід влаштовують так звані "тестові бої".

“Називаючи такі заходи "спортивними", власники випускають на арену змордованих голодом й спрагою собак й нацьковують їх один на одного. Бої можуть тривати до моменту смерті однієї з собак та частіше собаки вмирають майже одразу після бою. За деякими даними, широкої популярності в Україні набуває використання диких тварин, розміщених у клітках, – лисиць, ведмедів, борсуків, єнотів, єнотовидних собак та інших - для нацьковування на них мисливських собак”, - йдеться у записці. “Такі дії є варварськими та аморальними й потребують контролю з боку держави”, - зазначає автор законопроекту.