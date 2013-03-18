У трьох областях України продовжують чистити дороги від снігу

У трьох областях на заході України триває розчистка від снігу доріг місцевого значення.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, відсутній проїзд до 70 населених пунктів у Львівській області та ускладнено проїзд до 194 населених пунктів у Волинській і Тернопільській областях.

За інформацією Державної служби автомобільних доріг України, проїзд на автодорогах державного та регіонального значення забезпечено.

17 березня було відновлено проїзд на дорогах місцевого значення до 515 населених пунктів (із них у двох областях повністю: у Рівненській – до 182, в Івано-Франківській – до 61).