Укравтодор звітує, що дороги державного і регіонального значення вже розчистили

За інформацією Державного агентства автомобільних доріг України, проїзд на автодорогах державного та регіонального значення забезпечено.

Як повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій України, станом на 7.00 сьогоднішнього ранку, продовжуються роботи з розчищення доріг місцевого значення у п’яти областях західного регіону, де немає проїзду до 307 н.п. та ускладнено проїзд до 472 н.п., а саме: Волинська область – проїзд ускладнено до 10 н.п., Івано-Франківська область – проїзд ускладнено до 61 н.п., Львівська область – до 210 н.п. та ускладнено до 97 н.п., Рівненська область – до 97 н.п. та ускладнено проїзд до 85 н.п. та Тернопільська область – проїзд ускладнено до 219 н.п.