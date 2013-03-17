Укравтодор звітує, що дороги державного і регіонального значення вже розчистили
11:41, 17 березня 2013Суспільство
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Проїзд на автодорогах державного та регіонального значення забезпечено.
Укравтодор розчистив дороги від снігу
За інформацією Державного агентства автомобільних доріг України, проїзд на автодорогах державного та регіонального значення забезпечено.
Як повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій України, станом на 7.00 сьогоднішнього ранку, продовжуються роботи з розчищення доріг місцевого значення у п’яти областях західного регіону, де немає проїзду до 307 н.п. та ускладнено проїзд до 472 н.п., а саме: Волинська область – проїзд ускладнено до 10 н.п., Івано-Франківська область – проїзд ускладнено до 61 н.п., Львівська область – до 210 н.п. та ускладнено до 97 н.п., Рівненська область – до 97 н.п. та ускладнено проїзд до 85 н.п. та Тернопільська область – проїзд ускладнено до 219 н.п.
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