Нафта дешевшає на побоюваннях з приводу нової хвилі кризи в єврозоні

Про це, як повідомляє РІА "Новости", свідчать дані торгів. Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil скоротилася на 1,32 долара, або на 1,15%, - до 108,56 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 1,02 долара, або на 1,1%, - до 92,43 долара за барель.

Заради отримання фіндопомоги Кіпру довелося погодитися на неприємний захід для вкладників своїх банків: одноразовий податок на депозити обсягом нижче 100 тисяч євро становитиме 6,75%, а для депозитів понад цю суму - 9,9%.

"Ситуація навколо Кіпру стала найголовнішим чинником падіння сировинного ринку і курсу євро", - сказала в телефонному інтерв'ю агентству Bloomberg трейдер Tong Yang Securities Леліа Кім.