Кіпр спише з депозитів громадян і компаній майже 6 мільярдів євро

Як пише газета Коммерсант-Україна, на сьогодні заплановано засідання парламенту країни, який розгляне питання про примусове одномоментне списання частини коштів з усіх банківських рахунків.

Це одна з умов виділення Кіпру допомоги Євросоюзу і МВФ на суму 10 млрд євро із загального обсягу програми в 17 млрд євро (майже дорівнює ВВП країни). Оголошено, що вкладники, які мають на банківських рахунках до 100 тис. євро, одноразово заплатять податок у розмірі 6,75% від суми своїх вкладів, понад 100 тис. євро - 9,9%. Запропоновані заходи дозволять отримати 5,8 млрд євро і уберегти від проблем два найбільші банки країни - Cyprus Popular Bank і Bank of Cyprus.

Списані кошти будуть конвертовані в акції грецьких банків на аналогічну суму і передані їхнім клієнтам. Кіпрський міністр фінансів Міхаліс Сарріс впевнений, що це стане стимулом для вкладників не виводити інші 90% коштів з банків. В іншому випадку кредитні установи збанкрутують, а вкладники, які вимушено стали акціонерами, не зможуть повернути 10% своїх коштів. Таких санкцій уникла частина клієнтів: в січні обсяг депозитів скоротився на 1,7 млрд євро, що, як випливає з даних центрального банку Кіпру, є найбільшим відтоком за останні шість років. На 1 лютого 2013 року в банківській системі Кіпру було розміщено депозитів на 68,4 млрд євро. З них 42,8 млрд євро належали резидентам Кіпру, 4,8 млрд євро - резидентам країн єврозони, а 20,8 млрд євро - решті країн. За оцінкою агентства Moody `s, на російські корпорації припадає 15 млрд євро, сума вкладів російських фізосіб невідома. Агентство не проводило аналогічну оцінку по українським компаніям.

При цьому ніхто з опитаних "Комерсантом" банкірів не володіє точною інформацією про розмір коштів, які зараз зберігаються українцями на Кіпрі. Двоє із співрозмовників "Комерсанту" назвали цифру 20 млрд євро (сума податку - до 2 млрд євро), але не змогли її аргументувати.