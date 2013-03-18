Янукович доручив забезпечити вихід держави з капіталізованих банків

Президент України Віктор Янукович у Національному плані дій на 2013 рік доручив Міністерству фінансів і прем'єр-міністру України Миколі Азарову вжити заходів для виходу держави з капіталу банків, капіталізованих за її участі.

Зокрема, згідно з указом Президента № 128 від 12 березня, яким затверджений цей план, вже у травні Мінфін має відібрати в належному порядку компанію-радника з питання виходу держави з капіталізованих банків і укласти з нею відповідний договір.

Далі, до листопада поточного року, Мінфін спільно з прем'єр-міністром мають затвердити порядок проведення конкурсу з продажу держпакетів акцій банків, капіталізованих за участю держави.

Згідно з Національним планом дій на 2013 рік, рішення про продаж держпакетів акцій має бути ухвалене також у листопаді.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2012 року Мінфін оголосив тендер з відбору компанії-консультанта у питанні приватизації «Укргазбанку» і банку «Київ» для «проведення оцінки пакетів акцій АБ «Укргазбанк» і ПАТ «АКБ «Київ», надання рекомендацій з порядку проведення і підготовки плану продажу пакетів акцій цих банків, відбору стратегічних інвесторів і вирішення інших питань, пов'язаних з продажем пакетів акцій цих банків».

Свої послуги як консультант у даному питанні запропонувала лише компанія Deloitte (ТОВ «Делойт енд Туш»). Компанія запитала за свої послуги 16,187 млн грн (з ПДВ). Проте з урахуванням того, що пропозиція компанії була єдиною, проведений Мінфіном тендер вважається недійсним.

Довідка УНІАН. За даними Мінфіну на капіталізацію і докапіталізацію «Родовід Банку», «Украгазбанку» і банку «Київ» держава витратила 25,3 млрд грн («Родовід Банк» - 12,359 млрд грн, «Укргазбанк» - 9,3 млрд грн, банк «Київ» - 3,565 млрд грн), в результаті чого держава стала основним акціонером фінустанов: «Родовід Банк» - 99,9907%, «Украгазбанк» - 92% і банк «Київ» - 99,94% акцій.

14 вересня 2011 року Кабмін своїм розпорядженням створив на базі «Родовід Банку» санаційний банк.