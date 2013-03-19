Шахтарі зайшли в кабінет директора і оголосили йому про «цивільний арешт»

Сьогодні на початку робочого дня, відразу ж після планерки, представники профкому НПГ шахти «Никанор-Нова» ДП «Луганськвугілля» (м. Зоринськ Луганської області) з представниками Всеукраїнського страйкому зайшли до кабінету директора шахти Олега Розума й вручили йому повідомлення про «цивільний арешт» із метою притягнення його до кримінальної відповідальності за порушення профспілкового й трудового законодавства.

Як повідомив в інтерв'ю кореспонденту УНІАН голова профкому НПГ шахти Микола Козюберда, профком інкримінує директору шахти ст. ст.: 170; 364; 374 Кримінального Кодексу України й вимагає, аби правоохоронці вжили заходів і притягли його до відповідальності.

Профспілка, зокрема, звинувачує директора в намірах знищити незалежну профспілку на шахті, перевищенні службових повноважень, порушенні правил безпеки праці тощо.

За словами голови профкому, повідомлення про «цивільний арешт» зареєстроване, профком також викликав наряд міліції, аби пояснити, що вимоги висуваються на законному рівні.

За словами М.Козюберди, директор шахти після приходу представників профспілки відразу ж залишив кабінет, і написав заяву до міліції, що йому погрожують затриманням.

На місце події прибув наряд міліції із 7 осіб. Станом на 13.00 шахтарі перебувають у кабінеті директора, де вони чекають представників районної та обласної влади й керівництва ДП «Луганськвугілля», щоб передати чиновникам свої претензії до директора.

М.Козюберда також повідомив, що директор шахти за півроку жодного разу не був присутній на засіданнях профкому, ухиляється від соціального діалогу й сприяє знищенню незалежної профспілки на шахті.