Кочнєва має намір через два тижні повернутися до Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Кочнєва сказала на прес-конференції в Києві.

«Завтра до Москви. До дитини, до друзів. Теж зробимо прес-конференцію. Сподіваюся, що паспорт буде одержаний і тижнів за два - до Сирії», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чим вона займатиметься в Сирії, А.Кочнєва зазначила, що продовжуватиме працювати як журналіст.

«Я людина мирна, я блогер, моя зброя — це клавіатура. В принципі, я займатимуся тим самим. Можливо, зайвий раз сама не ходитиму в магазин, тому що шукатимуть», - сказала вона.

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А.Кочнєва також повідомила, що планує видати свій щоденник і путівники по Каїру і Дамаску.

Відповідаючи на запитання про дочку, А.Кочнєва зазначила: «Батьки — це не фізичне тіло, яке постійно витирає соплі, батьки — це приклад. Якщо моя дочка виросте такою як я, я буду тільки рада», - сказала вона.

Разом з тим журналістка додала, що не візьме свою дочку до Сирії. «Коли я виїжджаю о 7 ранку на теракт, то хто водитиме її до школи», - сказала А.Кочнєва.

Як повідомляв УНІАН, А.Кочнєва приїхала до Сирії після того, як у цій країні почався конфлікт. Там вона працювала позаштатним кореспондентом порталу «Утро.ру» і займалася супроводом журналістів, які приїхали до Сирії. До цього вона працювала в Москві директором турфірми "Йорданський клуб".

11 жовтня 2012 року з'явилася інформація про те, що А.Кочнєву викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання, яке називає себе підрозділом Вільної сирійської армії.

8 листопада 2012 року в Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочнєвої з проханням виконати вимоги викрадачів. Проте про вимоги заручниця не повідомила.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн. доларів і погрожують стратити А.Кочнєву 13 грудня, якщо до цього часу не одержать викуп.

У другому зверненні, оприлюдненому 28 листопада, журналістка заявила, що прибула до Сирії за завданням російських спецслужб, займалася перекладом переговорів одного з російських офіцерів з його сирійськими колегами.

11 березня 2013 року в ЗМІ з'явилася інформація, що А.Кочнєва втекла з полону сирійських бойовиків.

Після звільнення вона заявила, що всі зняті бойовиками ролики з її участю були записані під погрозами.