Кочнєва - про роботу українських дипломатів: Головне, що не сиділи сиднем

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції в Києві.

Відповідаючи на запитання про те, чи задоволена вона зусиллями української влади по її звільненню, А.Кочнєва відповіла: «Головне, що люди не сиділи сиднем і щось намагалися робити». Вона також відзначила, що, бойовики, що захопили її, постійно висували різні вимоги, починаючи від викупу - до надання гуманітарної допомоги, що ускладнювало роботу українських дипломатів.

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Як повідомляв УНІАН, А.Кочнєва приїхала до Сирії після того, як у цій країні почався конфлікт. Там вона працювала позаштатним кореспондентом порталу «Утро.ру» і займалася супроводом журналістів, які приїжджали до Сирії. До цього вона працювала в Москві директором турфірми "Йорданський клуб".

11 жовтня 2012 року з'явилася інформація про те, що А.Кочнєву викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання, яке називає себе підрозділом Вільної сирійської армії.

8 листопада 2012 року у Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочнєвої з проханням виконати вимоги викрадачів. Проте про вимоги заручниця не повідомила.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн доларів і погрожують стратити А.Кочнєву 13 грудня, якщо на той час не одержать викуп.

У другому зверненні, опублікованому 28 листопада, журналістка заявила, що прибула до Сирії за завданням російських спецслужб, займалася перекладом переговорів одного з російських офіцерів з його сирійськими колегами.

11 березня 2013 року в ЗМІ з'явилася інформація, що А.Кочнєва втекла з полону сирійських бойовиків.

17 березня А.Кочнєва повернулася до України. «С часу викрадення А.Кочнєвої в жовтні 2012 року Українською державою був реалізований вичерпний комплекс заходів, направлених на її звільнення», - відзначили в МЗС України.