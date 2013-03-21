Звинувачений у подвійному вбивстві написав зізнання

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, до чергової частини Красноармійського міськвідділу міліції надійшов дзвінок від місцевої мешканки. Жінка повідомила, що прийшла в гості до своєї матері і молодшого брата-підлітка, але знайшла їхні закривавлені тіла.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група, керівництво міськвідділу та донецького обласного главку.

Правоохоронці почали відпрацьовувати зв'язки господарки будинку та її неповнолітнього сина. Під підозру одразу ж потрапив раніше судимий зять убитої жінки. Коли оперативники приїхали за підозрюваним, він відразу ж написав явку з повинною.

За словами обвинувачуваного, під час його сварки з тещею, він підхопив з підлоги газовий ключ і став ним бити жінку, поки вона не перестала подавати ознак життя.

Мимовільним свідком кривавої розправи став молодший брат дружини зловмисника. З ним він вчинив так само. Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за п.1 ч.2 ст.115 КК України (вбивство двох або більше осіб), що карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років. Зараз вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.