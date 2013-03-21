Суддя допомагав позичальникам не сплачувати банківські кредити

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, у ході досудового розслідування встановлено, що суддя впродовж 2009-2010 років неодноразово виносив завідомо неправосудні рішення у цивільних справах за позовами фізичних осіб до банківських установ про визнання недійсними кредитних договорів та визнання права власності на об’єкти нерухомості, якими забезпечувалося виконання умов вказаних кредитних договорів.

"Розслідування встановить кількість осіб, які уникли обов’язку повертати кредит, загальну суму таких коштів, банківські установи, які зазнали збитків, а також причетних до схем осіб", - зауважили у прокуратурі.