Рада Європи може надати Україні кошти для органів самоврядування

У разі його успіху Україна зможе розраховувати на отримання додаткових коштів для повномасштабного розгортання реформи місцевого самоврядування. Про це заявила радник Президента України та один з авторів державної концепції розвитку місцевого самоврядування Марина Ставнійчук у Страсбурзі після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Раді Європи.

Як повідомили УНІАН у Фонді сприяння конституційним реформам в Україні, за інформацією М.Ставнійчук, Конгрес місцевих та регіональних влад розгляне ближчим часом можливість надати фінансові ресурси для українських проектів, ініційованих органами місцевої влади. Уже 26-27 березня в Брюсселі відбудеться семінар з імплементації плану дій Ради Європи для України (на 2011-2014 рр.) за участі представників українських міністерств та відомств, що детальніше обговорять таку перспективу.

Як зазначається в повідомленні, під час переговорів виконавчий секретар Палати регіонів Конгресу Деніс Губер наголосив, що попри важливість і необхідність у змінах відносин між центральними і регіональними органами влади «визначальним для РЄ залишається процес демократичних змін на місцях».