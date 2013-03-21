У Києві суд вирішить долю екс-прем’єра Таджикистану

Управління верховного комісара ООН у справах біженців висловило в середу глибоку стурбованість із приводу утримання під вартою і можливої екстрадиції колишнього прем’єр-міністра Таджикистану, повідомляє Радіо Свобода.

Оскільки повернення Абдуллоджонова до країни його походження порушує Конвенцію ООН про статус біженців 1951 року, яку ратифікувала Україна, а також інші правові норми, його утримання під вартою не має легітимних підстав, вважають в Управлінні.

Сам Абдуллоджонов заявляв, що його екстрадиція до Таджикистану буде рівносильною смертному вирокові.

Минулого тижня суд ухвалив узяти Абдуллоджонова під екстрадиційний арешт терміном до 1 року; протягом цього часу Україна має вирішити, чи екстрадувати його до Таджикистану.