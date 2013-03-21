У Сумах вночі горіла виправна колонія

Вночі у деревообробному цеху Сумської виправної колонії № 116 виникла пожежа на площі 500 м кв.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі вогнем знищено сировину та пошкоджено устаткування. Підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

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