У Сумах вночі горіла виправна колонія

08:53, 21 березня 2013
Суспільство
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Вночі у деревообробному цеху Сумської виправної колонії № 116 виникла пожежа на площі 500 м кв.

Горів деревообробний цех площею 500 кв. м. / Фото : meria.sumy.ua

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі вогнем знищено сировину та пошкоджено устаткування.

Підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

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