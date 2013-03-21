На Херсонщині у страшному ДТП загинуло троє людей (фото)

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління Держслужби з питань надзвичайних ситуацій, 20 березня о 17.50 на 59-му км. траси Нікополь-Одеса біля с. Милове Бериславського району відбулося зіткнення легкового автомобіля Тойота Camry з Ford Focus

На місці події загинуло 2 особи і 4 постраждали. Потерпілих доставили до Бериславської районної лікарні, де один з потерпілих помер у реанімаційному відділенні. Загиблі - троє чоловіків віком 24, 34 і 55 років. Серед травмованих також троє чоловіків віком 22, 23 і 49 років.

Про причини аварії і стан потерпілих не повідомляється.

За фактом ДТП проводиться розслідування.