Стало відомо, скільки грошей з Росії тримають у банках Кіпру

Обсяг вкладів у банках Кіпру, що належить росіянам, можна оцінити в діапазоні від 4,943 мільярда до 10,225 мільярда євро, в залежності від системи підрахунку, заявив глава ЦБ країни Панікос Дімітріадіс.

"Якщо рахувати тільки ті депозити, де формально записано" Росія ", вийде 4,943 мільярда євро", - сказав він в інтерв'ю газеті "Ведомости", опублікованому в четвер.

Однак якщо припустити, що всі "компанії-пустушки" належать росіянам, вийде 10,225 мільярда. "Насправді, не всі ці кошти мають відношення до Росії. За приблизними оцінками, лише близько 50%", - зазначив глава ЦБ.

Як пише РІА Новости, глава ЦБ приїхав до Москви у середу для участі в переговорах про можливу допомогу з боку Росії для порятунку економіки країни. Зокрема, мова йшла про відтермінування виплат за кредитом обсягом 2,5 мільярда євро до 2021 року та обговорення нової позики в розмірі 5 мільярдів. "За інформацією, яка у нас є, російський уряд має намір підтримати Кіпр (...), - сказав чиновник. - Якщо Росія вирішить надати новий кредит, це стане хорошою інвестицією. В тому числі і через приватний капітал".

Кіпру, за словами глави ЦБ країни, буде потрібно 6-10 мільярдів євро для рекапіталізації банківської системи, ще близько 7,5 мільярда необхідно для фінансування дефіциту і рефінансування поточних боргових зобов'язань. За умовами програми допомоги, узгодженої з міжнародними кредиторами, острівній державі необхідно віднайти приблизно 6 мільярдів євро самостійно. Однак зробити це за рахунок податку на депозити не вдасться - парламент країни відкинув у вівторок цей варіант.

Пріоритетом для влади Кіпру в поточних обставинах Дімітріадіс назвав зняття невизначеності. "Саме невизначеність вбиває економіку. Потрібно, щоб з'явилася можливість почати реструктуризацію та оздоровлення банківського сектора", - зазначив він.