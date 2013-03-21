У Києві пограбували нардепа від «Свободи» - зникла важлива доповідь про ГТС

За словами потерпілого, інцидент стався на вулиці Курчатова, коли пан Сиротюк діставав з автомобіля пакети з продуктами.

«У цей час невідомі викрали з салону сумку з ноутбуком та особистими документами», - повідомили виданню "Коммерсант-Украина" в міліції.

Юрій Сиротюк розповів, що серед викраденого - документи, що стосуються компанії «Нафтогаз». «Кілька днів тому я зустрічався з колишнім високопоставленим чиновником" Нафтогазу ", який надав мені доповідь більш ніж на 300 сторінках. У ній детально розповідалося про те, як працює компанія, і про наслідки можливої ​​здачі газотранспортної системи України. Крім того, я є заступником голови партії з інформаційної політики, так що моїм комп'ютером можуть цікавитися дуже багато політичних опонентів. Особливих секретів і сенсацій там немає, але будь-яка інформація про партію може цікавити наших супротивників», - заявив пан Сиротюк.

За його словами, викрадачі не зачепили GPS-навігатор і дорогий зовнішній жорсткий диск, які лежали біля ноутбука. «У цей момент біля моєї машини свідок бачив машину з російськими номерами, про що вже знає міліція», - розповів нардеп.

Інцидент включений в єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КПК України (крадіжка; до трьох років позбавлення волі). У міліції поки не коментують.