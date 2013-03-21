Львівському посадовцю вночі спалили «Тойоту»

Сьогодні вночі в місті Винники, біля Львова, невідомі спалили автомобіль начальника управління охорони культурної спадщини і культурних цінностей департаменту Львівської обласної державної адміністрації Валерія Потюка.

Як розповів кореспонденту УНІАН сам В. Потюк, сьогодні, близько 03.40 ночі, він почув біля будинку вибух і коли вибіг із сином на вулицю – побачив, як горить його джип “Тойота” 2006 року випуску, припаркований біля будинку на вулиці Шептицького, в якому він мешкає з родиною.

За його словами, на автомобілі і біля нього були залишки невідомої рідини, також, за його словами, “сусіди чули, як хтось швидко побіг вулицею після вибуху”.

В. Потюк звернувся із заявою до міліції, на місці працюють правоохоронці Личаківського райвідділу міліції Львова.

Постраждалий розказав кореспонденту УНІАН, він пов'язує підпал його автомобіля із своєю професійною діяльністю, оскільки “жодного бізнесу і особистих ворогів не має”.

В. Потюк опинився в епіцентрі скандалу наприкінці 2012 року, коли заявив про порушення під час робіт у низці об'єктів національної культурної спадщини в центрі Львова, зокрема, палацу Любомирських, де влаштовували черговий об'єкт мережі закладів харчування ”Фест”. Власники мережі зі свого боку звинуватили В. Потюка в рейдерській атаці на їх бізнес.

Також В. Потюк виступав проти будівництва на вулиці Князя Осмомисла у Львові торговельного центру, який нібито “за межами закону” хотіли збудувати біля синагоги.

У Відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області УНІАН повідомили, що дані про подію з підпалом автомобіля у Винниках розслідують.

Як повідомляв УНІАН, вночі 20 лютого невідомі спалили автомобіль мера міста Винники Львівської області Сергія Уварова.