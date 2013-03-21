Наливайченко переконаний, що опозиції вдасться змінити парламент

Про це він заявив, даючи оцінку першим 100 дням нового парламенту, повідомляє Кличко.org.

«Попри оцінки скептиків, опозиції вже вдалося дещо змінити у Верховній Раді. Нарешті опозиційні сили змогли запропонувати альтернативу і покласти край райському життю попередніх депутатів, які дозволяли собі навіть не ходити на роботу. Закінчилися політична корупція і піанізм, коли один голосує за кількох», - сказав Наливайченко.

«УДАР Віталія Кличка» - нова політична сила і діємо ми по-новому. Саме тому почали роботу у парламенті з відмови від депутатських пільг і привілеїв. Більше того - ми внесли законопроект, щоб раз і назавжди позбавити депутатів пільг, а ці кошти направити на потреби людей» - наголосив політик. Саме з цього, на його думку, повинен починатися бюджетний процес - зі скорочення видатків на всі гілки влади.

«Але головне - що буде далі. Ми виконаємо обіцянки, які дали нашим виборцям. Маємо провести політичну люстрацію. Якщо голосуєш за інших, порушуєш закон, якщо втягнутий в корупцію - геть із зали», - підкреслив Наливайченко.

«Ми будемо відстоювати міжнародні антикорупційні розслідування - розслідуємо, куди пішли гроші з українського бюджету, як їх повернути і притягнути до відповідальності винних корупціонерів. Стосується це насамперед людей, які сидять в уряді - від прем'єра до останнього міністра. Ми не сприймаємо імітації, брехні та корупції і не дозволимо владі безкарно обкрадати громадян», - заявив представник «УДАРу Віталія Кличка».