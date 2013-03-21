Завтра на заході України - хуртовини, на півдні - зливи

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцетрі, у західних, північних та Вінницькій областях будуть сильні, місцями дуже сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, в окремих районах налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Температура вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Черкаській та Полтавській областях йтиме сильний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

На решті території - дощі, вдень в південних областях сильні; температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, в Криму 15-20°.

Вітер в Україні переважатиме східний і північно-східний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, вдень на заході місцями 25-28 м/с.

У Києві та області вночі йтиме невеликий сніг, вдень - сильний сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Температура на Київщині вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла. У Києві температура вночі та вдень 0-2° морозу.