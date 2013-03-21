Компанії Пінчука є найбільшими акціонерами «АероСвіту» - голова наглядової ради

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова наглядової ради Григорій Гуртовий.

"При цьому пакет акцій 2,41% компанії Hurst є спірним. За ним йде давній корпоративний спір, але формально він зареєстрований за цією компанією", - уточнив глава наглядової ради. Гуртовий додав, що його компанії Finavia Cyprus належить 24,9%, а Фонду держмайна України - 22,4%. За його словами, решта 25,39% акцій знаходяться у більш дрібних акціонерів. "Наскільки мені відомо, Ігорю Коломойському через його компанію "Тасма" належать 9,1% акцій "АероСвіту", - сказав глава наглядової ради.

Він зазначив, що претензії інвестиційно-консалтингової групи EastOne, що об'єднує активи В.Пінчука, з приводу відсторонення від управління "АероСвітом" не обґрунтовані. "Вони не з'явилися ні на одне із зібрань, яких скликалися десятки. Якщо є бажання брати участь в управлінні, завжди ласкаво просимо", - сказав Гуртовий.

Він також уточнив, що представники В.Пінчука, на відміну від представників держави, були відсутні і під час розгляду в кінці січня цього року складної фінансової ситуації, в яку потрапила компанія. Г.Гуртовий додав, що йому до цих пір не відома офіційна позиція EastOne на пропозицію наглядової ради залучити інвесторів для порятунку компанії, у тому числі шляхом проведення додаткової емісії акцій, хоча відповідні пропозиції були направлені всім акціонерам. У той же час він підкреслив, що після припинення судом за позовом податкових органів справи про банкрутство "АероСвіту" та скасування мораторію на задоволення вимог кредиторів керівництву компанії вкрай важко або майже неможливо представити акціонерам план санації, який міг би відновити її діяльність і вивести з кризи. "Але, можливо, якщо всі акціонери займуть загальну позицію, то вдасться змінити ситуацію", - сказав Г.Гуртовий.

Авіакомпанія "АероСвіт" заснована 1994 року. До початку в кінці 2012 року кризи компанія оперувала флотом у складі 28 повітряних суден Boeing, включаючи вісім далекомагістральних Boeing 767 і 20 середньомагістральних Boeing 737, а також використовувала літаки перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190 і ATR-72 і була найбільшим українським перевізником.

Як випливає з матеріалів судового спору, який вели в 2010 році Gilward Investments B.V. і "ГенАвіаІнвест" із залученням інших компаній, "Генавіаінвест" стала акціонером "АероСвіту" в жовтні 2004 року. Вона придбала акції у "Агентство повітряних сполучень та туризму "Аеротур", а пізніше брала участь у додемісії акцій. Крім Gilward Investments, пов'язаної з Г.Гуртовим і Ароном Майбергом (нинішній співвласник і голова наглядової ради "Міжнародних авіаліній України"), за словами останнього, тоді ж акціонерами стали компанія "Укрінфоконсалт" (9,8%) А.Майберга і компанія "Бюро" (4,8%) Г.Гуртового, що купили акції у "Аеротуру".

В 2009 році А.Майберг вийшов зі складу акціонерів "АероСвіту", зокрема, "Укрінфоконсалт" у березні цього року продав свої акції компанії "Інвестмент Эдвайзорс Груп", а в другій половині 2009 року між акціонерами "АероСвіту" виник конфлікт, пов'язаний, в тому числі, із заявою Фонду держмайна про плани продажу свого пакету акцій у розмірі 22,3941% за 17 млн грн. Після цього Коломойський заявив, що є акціонером "АероСвіту" і вважає зазначену ціну заниженою в 10-12 разів. В 2010 році Gilward Investments стала домагатися в суді виключення зі складу акціонерів "Генавіаінвест", вважаючи, що в 2004 році було порушено її право на першочерговий викуп акцій у "Аеротуру".

Суд першої інстанції підтримав позивача, проте апеляційний суд встав на сторону відповідача, так як встановив, що Gilward Investments, Г.Гуртовой і А.Майберг як акціонери "Аеросвіту" були добре поінформовані про угоду 2004 року і схвалили її на зборах акціонерів. Після почалася в кінці 2012 року фінансово-господарської кризи EastOne заявила, що "Генавіаінвест" є міноритарним акціонером авіакомпанії і не представлена в органах її управління, відповідно, всі повноваження з управління операційною діяльністю авіакомпанії зосереджені в руках інших акціонерів.

В EastOne також уточнили, що "АероСвіт" не інформував свого великого міноритарія про плани ініціювати справу про банкрутство та подання відповідного позову 29 грудня 2012 року.