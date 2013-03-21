Рада відхилила закон, який обмежував штучне запліднення

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення щодо відхилення закону в цілому проголосували 152 з 384 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За подолання вето Президента проголосували 67 народних депутатів з 385, зареєстрованих в залі.

Водночас, голова підкомітету Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Микола Жук запропонував направити цей законопроект на доопрацювання. Проте за таке рішення проголосували лише 76 з 386 народних депутатів.

Таким чином закон було відхилено.

Як відзначається у висновку Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, який розглянув пропозиції Президента до відповідного закону, прийнятого Верховною Радою України 16 жовтня 2012 року, глава держави пропонує відхилити закон. Він мотивує це низкою зауважень, зокрема, тим, що в законі вживаються поняття, яких не містить ані закон, ані чинна редакція Основ законодавства України про охорону здоров'я.

Пропонується визначити, що «порядок вирішення питання застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо жінки, вік якої перевищує 51 рік, а також порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій та перелік документів, які подаються особами для їх застосування, встановлюються Кабінетом міністрів України». Проте ця норма суперечить вимогам частини першої статті 48 Основ законодавства України про охорону здоров'я стосовно того, що «застосування штучного запліднення та імплантації ембріона здійснюється за умовами та в порядку, встановленими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я».

Також закон не визначає перелік обставин, за яких жінці протипоказано застосування таких технологій, та вік жінки, з якого до неї можуть бути застосовані допоміжні репродуктивні технології (водночас, частиною першою статті 48 Основ законодавства України про охорону здоров'я визначено вік жінки щодо застосування штучного запліднення та імплантації ембріона).

Головне науково-експертне управління вважає Пропозиції Президента слушними, але зважаючи на важливість питання щодо посилення заходів із захисту прав дітей, народжених у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, на вирішення якого спрямовано цей Закон, пропонує не відхиляти його, а доопрацювати з урахуванням зауважень глави держави.

Комітет вважає недоцільним відхилення зазначеного Закону, оскільки метою його прийняття є захист прав дітей шляхом законодавчого запровадження обмежень у застосуванні допоміжних репродуктивних технологій, у тому числі, при використанні результатів цих технологій іноземними громадянами.

На думку членів Комітету введення запропонованих обмежень прав жінки на використання допоміжних репродуктивних технологій спрямовано на захист її здоров’я і, насамперед, на захист права дитини народитися здоровою та отримати батьків, які зможуть її виховати. Крім того, заборона застосування допоміжних репродуктивних технологій методом замінного (сурогатного) материнства для громадян країн, у яких такий метод допоміжних репродуктивних технологій заборонений законом, викликана тим, що діти, народжені в результаті використання зазначених технологій, опиняться за межами правового поля як України, так і країни своїх батьків.

Комітет рекомендував Верховній Раді України направити Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій» з пропозиціями Президента України на доопрацювання до Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій» Верховна Рада ухвалила 16 жовтня 2012 року.