Янукович вказав, де взяти гроші для сільських бюджетів
Президент України вважає, що доходи бюджетів в сільській місцевості можна збільшити за рахунок підвищення орендної плати за використання сільськогосподарських земель для великих підприємств.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на засіданні Ради регіонів.
“Серед базових пріоритетів державної політики є зростання доходів та якості життя на селі. Цьому мають сприяти збільшення орендної плати за використання землі великими підприємствами - орендарями”, - сказав В.Янукович.
Президент звернув увагу на те, що нині нагальним є питання вирішення проблем жителів сільської місцевості.
Він нагадав, що в Україні більш як 28 тис. населених пунктів, в яких проживає майже третина громадян держави.
“Сьогодні я звертаю увагу уряду, що рівень середньомісячної заробітної плати в сільському господарстві на 35% нижче, ніж заробітної плати в цілому по Україні, серед хронічних проблем села низькі показники рівня життя, невеликі доходи, застаріла інфраструктура”, - сказав Президент.
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Він підкреслив, що сьогодні дуже важливим є зростання рівня життя, зростання доходів, розвиток інфраструктури та поліпшення доступу до медичних та освітніх послуг жителями села. “Створення сучасних умов життя на селі в соціальному, культурному і духовному розумінні - це найперше завдання для місцевої влади”, - сказав Президент.
Він підкреслив, що цьому мають сприяти і комплексні реформи в медичній і освітній сфері, які сьогодні проводяться в державі.