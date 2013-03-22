Янукович вказав, де взяти гроші для сільських бюджетів

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на засіданні Ради регіонів.

“Серед базових пріоритетів державної політики є зростання доходів та якості життя на селі. Цьому мають сприяти збільшення орендної плати за використання землі великими підприємствами - орендарями”, - сказав В.Янукович.

Президент звернув увагу на те, що нині нагальним є питання вирішення проблем жителів сільської місцевості.

Він нагадав, що в Україні більш як 28 тис. населених пунктів, в яких проживає майже третина громадян держави.

“Сьогодні я звертаю увагу уряду, що рівень середньомісячної заробітної плати в сільському господарстві на 35% нижче, ніж заробітної плати в цілому по Україні, серед хронічних проблем села низькі показники рівня життя, невеликі доходи, застаріла інфраструктура”, - сказав Президент.

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Він підкреслив, що сьогодні дуже важливим є зростання рівня життя, зростання доходів, розвиток інфраструктури та поліпшення доступу до медичних та освітніх послуг жителями села. “Створення сучасних умов життя на селі в соціальному, культурному і духовному розумінні - це найперше завдання для місцевої влади”, - сказав Президент.

Він підкреслив, що цьому мають сприяти і комплексні реформи в медичній і освітній сфері, які сьогодні проводяться в державі.