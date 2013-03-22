Агрохолдинги відмовляються обробляти землі на півдні та в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Олексій Ліссітса.

«У Херсонській, Кіровоградській, Запорізькій областях землі нікому не потрібні – ні фермерам, ні холдингам, тому що зараз там величезні проблеми з оплатою оренди землі - орендна плата в цих областях піднялася на 1200 грн. Сіяти ніхто не планує, тому що два роки поспіль це було збитково в цих регіонах», - сказав О.Ліссітса.

За даними президента УКАБ, у Херсонській області аграрні холдинги вже відмовилися від 80 тис. га землі, проте які саме підприємства більше не оброблятимуть землю в цьому регіоні, він не уточнив. Така сама ситуація, за словами О.Ліссітси, склалася і в АР Крим.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, посівні площі в АР Крим становлять 767,7 тис. га, у Запорізькій області – 1,5 млн га, у Кіровоградській – 1,6 млн га, у Херсонській – 1,3 млн га.