Третину всіх грошей на 2013 рік Укравтодор пустить на Донецьк і Дніпропетровськ

Про те, щоб радикально змінити ситуацію в галузі, в уряді навіть не замислюються.

Про це заявляє Комерсант-Україна, у розпорядженні якого опинився проект постанови Кабінету міністрів з переліком об'єктів будівництва і ремонту автодоріг країни у 2013 році. Замглави "Укравтодору" Володимир Галушко підтвердив, що проект був прийнятий на засіданні уряду.

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Основна частина коштів - 6,98 млрд грн - піде на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонти автодоріг загального користування.

Ще 300 млн грн планується витратити на 5 автодоріг міжнародного значення: Київ-Ковель-Яготин, Київ-Чоп, Київ-Харків-Довжанський, Київ-Чернігів-Нові Яриловичі і Київ-Одеса.

Понад третину всієї суми залучених грошей (2,25 млрд грн) отримають дві області - Донецька і Дніпропетровська. Для порівняння: Херсонській та Хмельницькій областях дістанеться 249,17 млн грн і 168,88 млн грн відповідно, Волинській - 104,3 млн грн.

Таку диспропорцію Володимир Галушко пояснив тим, що "об'єкти для будівництва, реконструкції та ремонту відбиралися за ступенем соціальної та економічної важливості".

"Наприклад, у Дніпропетровській та Донецькій областях буде добудована дорога, яка зв'яже Львів з Луганськом", - зазначив Галушко.

За його словами, у 2011-му і 2012-му році, навпаки, велика частина коштів спрямовувалася в західні регіони.

У поточному році "Укравтодор" планував залучити на ремонт і будівництво доріг 14 млрд грн шляхом випуску облігацій, але зміг залучити лише половину запланованої суми.

При тому, ці кошти - практично єдині, які цього року отримає "Укравтодор" на ці цілі. З держбюджету йому планується виділити 13,65 млрд грн, з яких тільки на виплату відсотків за взятими раніше кредитами буде спрямовано 8,4 млрд грн.