Азарову на «хороші дороги» треба 500 мільярдів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, виступаючи на засіданні Ради регіонів при Президентові України.

«Скільки треба, щоб більш-менш привести в порядок 170 тис. км доріг? Ми порахували - близько 500 млрд грн», - сказав М.Азаров.

«У нас безліч проблем, на які немає відповіді, тому що є невідповідність між рівнем ВВП, розвитком продуктивних сил і структури країни. За рівнем розвитку ми десь у 80-му році. І ми хочемо за 30 років, нічого не вкладаючи, раптом і відразу мати хороші дороги», - зазначив М.Азаров.

Він також звернув увагу на те, що без розвитку продуктивних сил вирішити ці проблеми буде неможливо.

«Але ми повинні спокійно розрахувати свій шлях на 10 років вперед і методично просуватися в цьому напрямі», - сказав прем'єр-міністр.

Він також нагадав, що прийнята програма з активізації економіки, і закликав керівників центральних і місцевих органів влади докласти максимум зусиль для реалізації проектів, розроблених у рамках цієї програми.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» у 2012 році здійснило касові витрати на загальну суму 10,139 млрд грн, з яких на дорожні роботи витрачено 6,95 млрд грн, а на оплату фінансових зобов'язань за раніше взятими кредитами - 3,1 млрд грн.

Як повідомляється в звіті «Укравтодору», на оплату праці співробітникам, а також на оплату послуг зв'язку, комунальних послуг і енергоносіїв у 2012 році витрачено 9,9 млн. грн.

При цьому обсяг залучених кредитних ресурсів у 2012 році становив 2,5 млрд грн. Серед них два кредити від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку - один на суму 101,698 млн. грн, спрямований на ремонт дороги Київ–Чоп, і один на 1,5 млрд грн, спрямований на реалізацію проекту поліпшення доріг на під'їздах до Києва, а також кредит від Світового банку на суму 923,378 млн. грн, спрямований на реалізацію заходів щодо безпеки руху і підвищення якості доріг, сказано в опублікованому звіті.

27 лютого Кабінет міністрів схвалив Державну програму активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки.

За словами М.Азарова, сумарна вартість цієї програми становитиме приблизно 380 млрд грн.