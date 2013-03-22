Кіпр не чекатиме схвалення ЄС нового плану порятунку банків

Парламент Кіпру підтримає розроблений урядом план порятунку економіки незалежно від того, чи схвалить ці заходи Єврогрупа, заявив голова кіпрського парламенту Яннакіс Оміра перед голосуванням. Він не виключив, що Кіпр буде шукати рішення проблем, за його висловом, "без парасольки трійки" кредиторів і без допомоги європейських структур, повідомляє РІА Новости.

"Заходи, які ми приймаємо, принаймні, забезпечать суверенні права Кіпрської Республіки", - заявив Оміра в ранковому випуску новин телеканалу Mega, виключивши в той же час вихід Кіпру з єврозони і Європейського союзу. "Нам не залишають жодного іншого варіанту, окрім як шукати рішення без механізму (європейських структур) і без трійки", - заявив він.

Спікер говорив також "про задушення кіпрської економіки і руйнування банківських структур" і звинуватив Німеччину в тому, що вона "у своїх геополітичних інтересах організувала атаку з метою знищити кіпрсько-російські відносини".