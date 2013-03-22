Автобус «Харків – Одеса» зіткнувся з вантажівкою: є загиблий і поранені

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні, близько о пів на другу ночі, на 88 км автодороги Мар’янське – Берислав сталося зіткнення рейсового автобуса «Mercedes-Benz» та вантажівки «Man».

Автобус рухався за маршрутом «Харків – Одеса». На момент скоєння пригоди у цьому транспортному засобі перебувало 30 пасажирів.

Внаслідок ДТП один пасажир автобуса загинув, ще двоє отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні. Триває слідство.