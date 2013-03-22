Автобус «Харків – Одеса» зіткнувся з вантажівкою: є загиблий і поранені
11:10, 22 березня 2013Суспільство
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У Херсонській області автобус з тридцятьма пасажирами зіткнувся з вантажівкою.
Аварія сталася вночі
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні, близько о пів на другу ночі, на 88 км автодороги Мар’янське – Берислав сталося зіткнення рейсового автобуса «Mercedes-Benz» та вантажівки «Man».
Автобус рухався за маршрутом «Харків – Одеса». На момент скоєння пригоди у цьому транспортному засобі перебувало 30 пасажирів.
Внаслідок ДТП один пасажир автобуса загинув, ще двоє отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні. Триває слідство.
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