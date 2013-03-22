У 2012 році обсяги експорту продукції харчування зросли майже на 26%

«З початку року ми бачимо стійку тенденцію до нарощування виробництва більшості видів продукції харчової та переробної промисловості. Так, у січні-лютому 2013 року виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в Україні зросло на 6,3% порівняно з аналогічним періодом 2012 року. Зокрема, значно збільшилося виробництво продукції тваринництва − м'яса великої рогатої худоби, свиней. Але найбільше вдалося наростити виробництво замороженого м'яса свійської птиці − на 65,7%», − зазначив Микола Присяжнюк.

Також Міністр підкреслив, що на 15% збільшилося виробництво вершкового масла, на 8,6% − свіжого сиру. Крім того, вітчизняні підприємства харчової та переробної промисловості наростили виробництво фруктових та овочевих соків − на 21,7%, і безалкогольних напоїв − на 22,9%.

Глава відомства зазначив, що значно зросли і обсяги експорту продукції харчової та переробної промисловості.

«Дуже важливо, що зростає експорт готової продукції з доданою вартістю. Так, у січні-лютому обсяги експорту продукції харчової та переробної промисловості зросли на 298,1 мільйона доларів, тобто на 25,7% в порівнянні з відповідним періодом 2012 року. Загалом, за вказаний період експорт цієї продукції склав 1,5 мільярда доларів», − додав Микола Присяжнюк.