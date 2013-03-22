В Івано-Франківській області про надзвичайні ситуації повідомлятимуть SMS-ками

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Київстар».

Повідомлення розсилатимуться на базі послуги «SMS і MMS-розсилка» від «Київстар Бізнес», угоду на користування якою уклало управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Демонстрація роботи системи відбулася під час засідання колегії Фвано-Франківської облдержадміністрації.

За словами керівника Управління ДСНС в області Володимира Чернецького, SMS-повідомлення відправлятимуться керівникам районів, міським, сільським і селищним головам, директорам великих підприємств і шкіл, а також жителям віддалених населених пунктів, які побажають одержувати такі повідомлення і нададуть свої мобільні номери службі. За його словами, своєчасне повідомлення про надзвичайні ситуації або їх загрозу - один з першочергових заходів, який мінімізує збиток від надзвичайних ситуацій і запобігає загибелі людей.

«Системи оповіщення, які діяли донині, морально і фізично застаріли», - вважає В.Чернецький.

Прикарпаття стало другим регіоном Західної України, який використовує послугу «SMS-розсилка» від «Київстар» для попередження про надзвичайні ситуації. Аналогічні системи вже кілька років працюють у Львові та області.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори – АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить майже 26 млн., абонентів широкосмугового доступу до Інтернету – більш як 600 тис. Загальний дохід «Київстар» у 2012 році становив майже 13,4 млрд грн.